Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Ricardo Kakà ha parlato del possibile ritorno al Milan, stavolta nelle vesti da dirigente. "La voglia di tornare è tanta, il tempo non è quello giusto. Mi piacerebbe lavorare con Maldini e Boban, aiutare il club, imparare soprattutto. Però non è il momento di lasciare il Brasile, per ora mi accontento di seguire il derby da lontano. Futuro? Non farò l'allenatore, ho finito il corso in Brasile, adesso sto cercando di approfondire le mie conoscenze. Mi piacerebbe fare il manager, fra tanti anni magari il presidente".