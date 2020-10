Kalinic è dell'Hellas: il comunicato del Verona. Contratto fino al 2022 con opzione

Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Club Atlético de Madrid il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Kalinić, Il 32enne attaccante croato si è legato al Club gialloblu sino al 30 giugno 2022, con opzione per un altro anno di contratto.

Nato a Solona, città della regione spalatino-dalmata, in Crozia, il 5 gennaio 1988, Nikola Kalinić è un attaccante centrale ambidestro e dalla struttura fisica longilinea (187 cm di altezza per 80 kg di peso forma).

In carriera Nikola Kalinić ha giocato 480 partite fra i professionisti, realizzando 162 reti e fornendo 52 assist-gol. Nei massimi campionati nazionali ha totalizzato 335 presenze: 115 le partite in Serie A (38 gol), 17 in Liga (2 gol) e 44 in Premier League (7 gol).

Al suo attivo anche 5 presenze in Champions League e 57 (con 16 reti e 7 assist-gol) in Coppa Uefa/Europa League.