Kalinic, è il momento di sbloccarsi: il rientro si avvicina. E quel precedente in maglia viola...

Riciclare i regali a Natale è un malcostume che appartiene taluni e di norma poco edificante. Ma è possibile non desiderare altro, in particolari condizioni. Prendete Ivan Juric, ad esempio: Nikola Kalinic non era certamente in cima alla lista dei suoi desiderata in estate, ma è innegabile che sia stato soprattutto il suo acquisto a nobilitare la portata di un mercato, l'ultimo, povero nelle risorse, seppur non nelle idee.

Da allora Juric ha avuto a disposizione il suo puntero in cinque occasioni: l'esordio colmo di attesa e belle speranze con il Genoa, i segnali di crescita, e infine l'infortunio muscolare che ne ha troncato con tempismo beffardo l'inserimento in squadra. Eppure, qualcosa s'era intravisto: l'umiltà e la disponibilità a mettersi al servizio della squadra, in primo luogo, virtù delle quali a Verona non si può fare a meno e decantate con cadenza litanica dall'uomo di Spalato. Non solo, però, perché qualche lampo di classe balenante qua e là c'era già stato.

Certo, manca per il momento ciò che più conta per un attaccante, vale a dire il gol. Gli ultimi anni sono stati per il croato piuttosto avari di gettoni-presenza, e la ruggine non può essere rimossa in un batter d'occhio. C'è peraltro un precedente che lascia ben sperare a Verona: in maglia Fiorentina - il club che lo consacrò al calcio europeo - impiegò cinque partite per sbloccarsi in Serie A. 255 minuti, per l'esattezza, a fronte dei 274 giocati sin qui. La lesione al bicipite femorale, che lo teneva fermo dallo scorso ventidue novembre, è finalmente alle spalle. E domenica c'è lo Spezia: il recentissimo rientro in gruppo potrebbe far prevalere la linea della cautela e dunque precludergli una maglia da titolare, ma al momento nulla è escluso. Anche perché Nikola ha fame di rilancio e gol, in un 2021 in cui la prerogativa è riscoprirsi protagonista.