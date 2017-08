Kalinic, la Fiorentina aspetta fino a venerdì. Poi sarà fuori dal mercato

© foto di Giacomo Morini

Secondo le indiscrezioni riportate da Premium Sport, la Fiorentina avrebbe fissato un termine ultimo per ricevere offerte per l'attaccante Nikola Kalinic, oltre il quale la società viola non sarebbe disposta ad aspettare. Il Milan ha tempo fino a venerdì per chiedere il giocatore, altrimenti, salvo sorprese, verrà tolto dal mercato.