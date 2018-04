Kalinic risponde a Politano: è pari e patta fra Milan e Sassuolo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Termina in parità il posticipo della 31a giornata di Serie A. A San Siro Milan e Sassuolo si spartiscono la posta in palio. La formazione di Gennaro Gattuso perde un'occasione per staccare il gruppone formato da Fiorentina, Sampdoria, Atalanta e Torino. Succede tutto nei minuti finali. Alla mezzora del secondo tempo una rasoiata di Politano sblocca il punteggio ma a quattro dalla fine Kalinic pareggia i conti. L'arrembaggio finale dei rossoneri non porta i frutti sperati per un 1-1 che fa più comodo agli emiliani di Beppe Iachini.