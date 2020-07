Kalinic sblocca, con brivido VAR, il match al Mazza. SPAL-Roma 0-1

La Roma passa in vantaggio al Mazza grazie a una rete di Nikola Kalinic al 10° minuto. Un gol in un primo momento annullato per un sospetto fuorigioco di Pellegrini, ma poi concesso dopo l'intervento del VAR. L'azione: cross di Spinazzola dalla sinistra col pallone che arriva dalle parti del numero 7 giallorosso che gira di prima intenzione a rete. Conclusione centrale su cui però Letica interviene male non riuscendo a bloccare la sfera e favorendo il tap in del croato per l'1-0 giallorosso.