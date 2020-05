Kalou infrange il protocollo, la DFL attacca: "Immagini inaccettabili. Serve tolleranza zero"

vedi letture

Come prevedibile, la diretta Facebook di Salomon Kalou in cui l’attaccante infrange le regole del protocollo stilato dalla Federazione per gli allenamenti dei club ha già creato polemiche e prese di posizione. La Federazione tedesca (DFL), tramite un breve messaggio su Twitter, ha definito inaccettabile tali comportamenti: “Le immagini di Salomon Kalou dal centro sportivo dell’Hertha BSC sono assolutamente inaccettabili. Non può esserci tolleranza su queste cose, soprattutto pensando a quei giocatori e quei club che hanno aderito alle linee guida avendo capito la gravità della situazione”.