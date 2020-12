Kalulu, due partite da titolare in tre giorni. L'agente: "Ci aspettiamo resti a lungo al Milan"

Mesi senza mai giocare un minuto e poi due partite da titolare in tre giorni, in un ruolo che non è il suo. E' ciò che è capitato al giovane Pierre Kalulu, terzino destro che Stefano Pioli ha schierato nel ruolo di difensore centrale contro lo Sparta Praga e contro il Parma.

Cresciuto nel settore giovanile dell'Olympique Lione, Kalulu è arrivato al Milan la scorsa estate e dopo una lunga attesa ha trovato il suo spazio con la maglia rossonera: "È stato contento del suo debutto in campionato, ma ovviamente triste per il risultato contro il Parma. Pierre è un ragazzo molto ambizioso, vuole vincere ogni partita – ha detto a MilanNews.it il suo procuratore Eduardo Marinho - . Sente la fiducia dell'allenatore e di tutto lo staff di Milanello. Se resta al Milan o va via? Nel calcio tutto può accadere, ma ci aspettiamo che rimanga a lungo a Milano, vuole partecipare con il resto della squadra a vincere titoli".