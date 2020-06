Kalulu vede solo il Milan: a vuoto anche un tentativo di Tony Parker di trattenerlo a Lione

Pierre Kalulu è sempre più vicino al Milan, nonostante i disperati tentativi del Lione di fargli cambiare idea. Secondo L'Equipe nelle ultime ore il club francese ha fatto di tutto per far cambiare idea al classe 2000: il club nella giornata di oggi avrebbe formulato una proposta contrattuale economicamente migliore rispetto a quella dei rossoneri. Oltre alla mossa ufficiale della società, si sarebbe mobilitato in prima persona anche l'ex stella NBA dei San Antonio Spurs Tony Parker, prossimo membro del consiglio di amministrazione del club nonché probabile successore di Aulas alla presidenza. Nonostante questi tentativi, però, Kalulu non ha cambiato idea e ribadito la propria volontà di firmare per il Milan. Nei prossimi giorni il giocatore è atteso a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto.