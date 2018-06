Kane batte Neymar: i 100 calciatori più costosi al mondo per il CIES

Qual è il giocatore col più alto valore al mondo? Prova a dare una risposta a questa complicata domanda il CIES, International Centre for Sports Studies. E, a sorpresa, sul podio non ci sono né Leo Messi né Cristiano Ronaldo, ovvero i due calciatori che hanno monopolizzato il Pallone d'Oro nelle ultime 10 stagioni. E così la classifica dei calciatori più costosi del mondo (i parametri onsiderati sono tanti, non solo l'età e la scadenza del contratto) è guidata da Harry Kane, bomber del Tottenham e capitano dell'Inghilterra. Gli altri due gradini del podio sono occupati, rispettivamente, da Neymar e Kylian Mbappé. Al quarto posto ecco Messi, di poco avanti a Salah e Dele Alli. Chiudono la Top10 De Bruyne, Griezmann, Dybala e Lukaku. Gli altri giocatori della Serie A sono Gonzalo Higuain (22), Lorenzo Insigne (23), Mauro Icardi (32), Ciro Immobile (40), Milinkovic-Savic (54), Alisson (57), Mertens (59), Donnarumma (73), Koulibaly (75), Chiesa (78), Kessie (81), Hysaj (89), Nainggolan (90), Dzeko (95), Belotti (99) e Pellegrini(100).

Questa la top 10 col dettaglio delle valutazioni in milioni di euro:

1 - Harry Kane 201,2

2 - Neymar 195,7

3 - Kylian Mbappé 186,5

4 - Leo Messi 184,2

5 - Mohamed Salah 171,3

6 - Dele Alli 171,0

7 - Kevin De Bruyne 167,2

8 - Antoine Griezmann 164,5

9 - Paulo Dybala 164,2

10 - Romelu Lukaku 163,4

