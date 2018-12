Kane contro Reus. Tottenham-B.Dortmund è l'ottavo più equilibrato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un inizio di stagione molto difficile ha costretto gli Spurs a giocarsi il tutto per tutto nella sfida contro il Barcellona, poi pareggiata, e a sperare nella mancata vittoria dell'Inter contro il PSV, poi effettivamente arrivata. Il Tottenham vivrà gli ottavi di finale con la consapevolezza di aver fatto un mezzo miracolo per arrivarsi, con tutte le intenzioni di prolungare il più possibile la propria avventura europea. Anche perché in Premier, ci sono già sei punti a dividere Pochettino dalla vetta.

In fuga in Bundesliga, grazie anche al pessimo avvio del Bayern Monaco, il Borussia Dortmund ha saputo coniugare, grazie alla scelte di un tecnico esperto e abile a livello internazionle come Favre, la valorizzazione di un gruppo di giovani dalla prospettiva eccezionale (Sancho, Pulisic, Dahoud, Larsen, Hakimi e non solo) e la necessità del risultato immediato. Quando il giro di boa della stagione è ad un passo, i gialloneri hanno vinto con merito il proprio girone di Champions e veleggiano in vetta alla Bundesliga. Un avversario tostissimo che ha tutte le intenzioni di giocarsela anche in Europa, volando sulle ali di un entusiasmo e un'esuberanza fisica che solo un'età media di 23-24 può garantire.

Il percorso in Europa del Tottenham

Cammino molto difficoltoso per il Tottenham, che dopo tre giornate aveva appena un punto in classifica frutto del pari ottenuto a Eindhoven a seguito di due pesantissimi ko contro Barcellona e Inter. Due vittorie di file e il decisivo punto al Camp Nou riportano la qualificazione in Inghilterra, grazie anche al contemporaneo pareggio dei nerazzurri a San Siro.

Inter-Tottenham 2-1

Tottenham-Barcellona 2-4

PSV Eindhoven-Tottenham 2-2

Tottenham-PSV Eindhoven 2-1

Tottenham-Inter 1-0

Barcellona-Tottenham 1-1

Il percorso in Europa del Borussia Dortmund

Il discorso primo posto si è definito all'ultima giornata, ma la qualificazione agli ottavi di Champions per i gialloneri era già definita a fine ottobre, dopo il roboante 4-0 casalingo contro l'Atletico Madrid. Proprio nella capitale spagnola arriverà l'unico stop stagionale europeo del BVB, comunque in grado di superare i colchoneros nella classifica finale grazie agli scontri diretti.

Club Brugge-Borussia Dortmund 0-1

Borussia Dortmund-Monaco 3-0

Borussia Dortmund-Atletico Madrid 4-0

Atletico Madrid-Borussia Dortmund 2-0

Borussia Dortmund-Club Brugge 0-0

Monaco-Borussia Dortmund 0-2

La stella del Tottenham - Harry Kane

L'uragano inglese è un punto di riferimento non solo a livello britannico: il centravanti ha totalizzato 13 gol in 22 partite in stagione ma oltre alle reti c'è il lavoro fatto con e per la squadra. A 25 anni è il momento di vincere qualcosa di importante, missione ancora fallita in Premier e in Europa fino ad ora.

La stella del Borussia Dortmund - Marco Reus

Tornato finalmente in forma e libero da infortuni, Marco Reus è stato titolare sempre sotto la gestione Favre, che lo ha promosso capitano e non sa fare a meno di lui. Il gioiello tedesco, all'alba dei trent'anni, vuole un posto da protagonista con la maglia giallonera in Germania e in Europa, ma soprattutto con la maglia della Nazionale teutonica.

L'undici tipo del Tottenham

Sembra incredibile ma sulla trequarti nell'undici titolare non ci sono Lamela e Son, due rincalzi superlusso da giocarsi a partita in corso. Stesso discorso in difesa, dove Vertonghen teoricamente non è un titolare al rientro di Davinson Sanchez.

Lloris; Trippier, Sanchez, Alderweireld, Rose; Sissoko, Dier; Lucas Moura, Alli, Eriksen; Kane.

L'undici tipo del Borussia Dortmund

Alcacer si è preso il posto con tante reti, ma Philipp rimane un'alternativa più che credibile in zona gol. Gotze, tornato a disposizione e a pieno regime, può alternarsi con Reus, mentre a centrocampo Dahoud dà iniezione di tecnica alla bisogna. In difesa pesa l'assenza di Zagadou, titolarissimo a inizio stagione ma ora infortunato.

Burki; Piszczek, Akanji, Diallo, Schmelzer; Witsel, Delaney; Sancho, Reus, Larsen; Alcacer.

Percentuali passaggio del turno: Tottenham 50% - Borussia Dortmund 50%