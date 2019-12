Kanoutè, il gigante Gent(ile): l’avversaria della Roma in Europa League

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pericolo scampato, ma guai ad abbassare la guardia. Alla Roma poteva andare decisamente peggio nel sorteggio di ieri a Nyon. Tra Manchester United, Siviglia, Arsenal, Ajax e Porto, i giallorossi pescano il Gent. Per la precisione è Kanoutè a estrarre il club belga e il ricordo va subito al 2009. Il precedente sorride ai capitolini con il 7-1 in trasferta e 3-1 all’Olimpico. Un parziale di 10-2 con Francesco Totti mattatore assoluto (5 reti nei due match). Dieci anni dopo l’ex capitano non c’è più e i numeri però sono dalla parte dei ragazzi di Jess Thorup: zero sconfitte nella fase a gironi, 17 gol fatti, 7 subiti e la vetta del raggruppamento presa ai danni del più rodato e collaudato Wolfsburg.

La rivoluzione voluta dal presidente De Witte ha portato i suoi frutti dall’inizio del 2010. Filosofia chiara, spese low cost e tanto talento al servizio di un impianto tattico ben preciso, volto a sviluppare gioco con armonia e idee. Un percorso che ha portato il Gent alla prima storica qualificazione in Champions nel 2016 e a stazionare con costanza nelle zone alte della Jupiler League. Al momento i biancoazzurri condividono la terza piazza a 35 punti con Charleroi e Standard Liegi, ma la capolista Club Brugge è ormai distante 10 lunghezze. Per questo Thorup potrebbe mettere anima e corpo nell’Europa League, sfruttando inoltre un impianto tattico che può passare agilmente dal 4-2-3-1 al 4-3-1-2. In avanti le armi in più sono l’esperienza di Depoitre, arrivato quest’anno dall’Huddersfield, e l’imprevedibilità dell’ucraino Yaremchuk, tra i più temibili con il bottino di 11 gol totali tra campionato e coppa. La perla è però il canadese David, eclettico jolly di centrocampo dal gran fisico e dalla capacità di inserimento innata che ha portato il classe 2000 a timbrare il cartellino in 11 occasioni. Una squadra all’assalto quindi, come dimostra tra l’altro anche lo stemma del club, il nativo americano scelto dalla società ai primi anni del 900 quando in città arrivò lo spettacolo del circo Buffalo Bill. I dirigenti rimasero impressionati dai numeri circensi e decisero che la loro squadra avrebbe dovuto rispecchiare sia in campo sia nell’immagine quella spregiudicatezza. La stessa che Fonseca vorrà bloccare già il 20 febbraio all’Olimpico. Da lì continua il cammino verso Danzica.