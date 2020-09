Kanté e l'Inter: è il grande sogno di Conte. Servono 50 milioni di cessioni per l'assalto

L'Inter sogna il colpo N'Golo Kanté. E' il giocatore che vuole Antonio Conte per rinforzare il proprio centrocampo, il calciatore che considera perfetto per il salto di qualità da Scudetto dei nerazzurri. Ricorda La Gazzetta dello Sport che, per farlo partire da Londra, servono 50 milioni di euro. L'Inter ha deciso però che sarà un mercato di austerity: dalla Cina è arrivata l'indicazione di seguire una sessione di autofinanziamento e per questo serviranno le cessioni pur di arrivare al ventinovenne voluto da Conte.