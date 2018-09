Karamoh: "Al Bordeaux per giocare. All'Inter avevo poco spazio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giornata di presentazione per Yann Karamoh, esterno offensivo francese che l'Inter ha prestato al Bordeaux nell'ultimo giorno utile: "Mi aspetto in primo luogo di avere spazio in campo, visto che all'Inter ne avevo poco. E anche di fare una buona stagione. Ho scelto Bordeaux perché è una squadra che guardavo molto anche quando ero al Caen; ne osservavo lo stile di gioco, è una squadra che gioca molto il palloone. E poi il fatto che sia in Europa offre la possibilità di giocare più partite".