Karamoh: "All'Inter sono stati onesti. Ma puntano su di me"

"All'Inter sono stati onesti con me". Yann Karamoh parla a Onze Mondial del rapporto con l'Inter. Ecco quanto riportato da fcinternews.it: "È vero, mi han detto che avrei giocato, ma non mi hanno precisato quando. Oggi, però, si vede molto bene che contano su di me. Anche durante il mercato, non volevano sapere niente: è questo il modo in cui ho parlato a loro. È successo tutto rapidamente; per dire, ero ancora in vacanza e ho piantato tutto. E dopo che ho parlato con i dirigenti dell'Inter, l'Inter mi è piaciuta ancora di più. Per questo sono andato al braccio di ferro con il Caen. All'Inter ci sono grandi calciatori e un allenatore che non ha bisogno di presentazioni".

Karamoh parla anche del suo stile di gioco.

"Non ho ruoli preferiti, dipende dalle partite. Contrariamente a molti altri, quando ero piccolo non mi ero fissato su un ruolo in particolare. Durante il mio periodo di formazione ho giocato punta, esterno sinistro ed esterno destro. Ho fatto anche il numero dieci con la Nazionale Under 17. Quando vedo che le cose si complicano, cambio e tutto funziona".