Karamoh-Inter, questa estate o tra un anno a parametro zero

L'Inter ha in pugno l'esterno offensivo classe '98 Yann Karamoh. Secondo la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il club nerazzurro non intende rilanciare col Caen dopo aver già presentato un'offerta da sei milioni di euro più bonus. Se la società transalpina non dovesse abbassare la richiesta da dieci milioni di euro, il club nerazzurro potrebbe posticipare di un anno l'ingaggio del giovane calciatore che è legato al club francese da un altro anno di contratto.