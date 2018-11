Fonte: fcinternews.it

"L'Inter mi vede come futuro giocatore della Nazionale francese". Ai microfoni di Sud Ouest, Yann Karamoh svela i piani futuri che il club nerazzurro ha in mente per lui, dopo averlo prelevato dal Caen per 7 milioni di euro nell'estate 2017, tenuto un anno per fargli fare l'apprendistato a Milano, prima di mandarlo a farsi ulteriormente le ossa in prestito al Bordeaux.

"Sono arrivato giovane all'Inter - racconta l'esterno francese classe '98 -. Non è stato facile imporsi, c'erano molti grandi giocatori intorno a me, una squadra che si stava ritrovando dopo diversi anni. Difficile per Keita Balde, per Lautaro Martinez che è un giocatore super. Prima di venire a Bordeaux ho parlato con tutto lo staff e lì, capisci che in nessun momento le persone vogliono affossarti. Mi hanno detto che potevo partire, che mi avrebbero tenuto il posto. Molte persone all'Inter mi vedono come un futuro giocatore della Francia con un grande potenziale. Non vogliono commettere di nuovo lo stesso errore fatto con Philippe Coutinho. Che è stato due o tre anni nell'Inter, non ha giocato, se n'è andato e poi è esploso".