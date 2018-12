Karamoh protagonista col Bordeaux, Bedouet: "Ha qualità incredibili"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Yann Karamoh ha conquistato Bordeaux. L'ala classe 1998 di proprietà dell'Inter, tra i protagonisti della gara pareggiata 2-2 contro il PSG nell'ultimo turno di Ligue 1, è sempre più centrale nei piani dell'allenatore Eric Bedouet che l'ha esaltato in conferenza stampa: “Ha delle qualità fuori dal comune, può mettere molta intensità nel suo gioco. Ha la capacità di fare avanti e indietro sulla fascia ed è una qualità che non hanno tutti. Yann ha doti incredibili anche nel dribblare gli avversari. Sta lavorando e migliorando, è molto interessante”. L'Inter ha già rifiutato un'offerta da 15 milioni di euro dai girondini che sono al lavoro per il riscatto.