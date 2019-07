Karnezis ha le idee chiare: "Voglio restare e vincere un trofeo col Napoli"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Orestis Karnezis, portiere del Napoli, ha parlato del suo presente attraverso Radio Kiss Kiss Napoli. "Mercato? La squadra ha giocatori fortissimi, soprattutto davanti abbiamo calciatori di altissimo livello. La società sa cosa deve fare e farà di tutto per aiutare la squadra. Il mio sogno? Vincere un trofeo a Napoli sarebbe il top. Ho capito da subito come si vive il calcio in questa città. Tutti quelli che giocano qui meriterebbero di vivere questo sogno", le parole del greco.

Meret e Ancelotti. L'estremo difensore ellenico ha poi parlato del suo compagno di reparto e del tecnico azzurro. "Meret ha un grande talento. La sua carriera dipende solo da lui. Ancelotti è un grande. Per noi calciatori è solo un onore. Fa sentire tutti importanti. Voglio rimanere qui. Sto benissimo in questo gruppo. Manolas e Koulibaly formano una coppia fortissima di difensori centrali.

Quanto è importante la testa per un portiere? La testa è fondamentale, è la cosa più importante, bisogna restare sempre tranquilli, sereni, per prendere decisioni fondamentali per gli altri. Ma è proprio questo che ci fa crescere", ha aggiunto.