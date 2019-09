Karsdorp: "Alla Roma mi infortunavo con un scatto, ora sono più sereno"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Rick Karsdorp, ex terzino della Roma e tornato in estate al Feyenoord, ha parlato al De Telegraaf delle differenze riscontrate tra i due club: "Ho fatto l'intera preparazione con la Roma, quindi si può pensare che sono in forma. Però, se in due anni hai giocato poco, puoi ancora andare incontro a qualche problema. Tuttavia sono giovane e i problemi scompariranno. Quando ho recuperato dall'infortunio al crociato ne ho avuto un altro al tendine. Da quando sono tornato in Olanda mi sono sentito meglio, qui non ci si allena meno rispetto all'Italia, Stam (tecnico del Feyenoord, ndr) vuole il massimo. Lo stress ha giocato un ruolo decisivo alla Roma? Non lo so, se ti diverti e hai fiducia giochi diversamente. Se sei stressato perché infortunato e perché non giochi mai, allora la tua testa sarà diversa. Una volta, in allenamento, ho fatto uno sprint troppo brusco e mi sono infortunato di nuovo. Ora, invece, sono più rilassato".