Karsdorp-Feyenoord ai titoli di coda, a Roma sarà solo di passaggio. Petrachi al lavoro per una soluzione

Con il campionato fermo in casa Roma è tempo di bilanci e la società sta studiando diverse strategie per far fronte alle perdite causate dal coronavirus. Il fil rouge, a prescindere dalla strada che si intraprenderà, resterà comunque legato alle cessioni di un parco giocatori che sarà ancor più infoltito dal rientro dei vari prestiti. Tra questi c’è anche Karsdorp, girato in prestito al Feyenoord in estate. Gli anni nella Capitale d’altronde sono stati un fallimento e in Olanda ritrova un po’ di serenità, almeno fino a Natale, quando viene travolto dall’onda mediatica di un suo video comparso sui social nel giorno di Santo Stefano che lo ritrae in auto con un amico e un cocktail in mano. “Fai uso di alcool e stupefacenti” sono state le accuse dei tifosi del Feyenoord. Attacchi talmente feroci al giocatore da costringere il club a difenderlo pubblicamente e il giocatore a pubblicare una storia Instagram di smentita. Tempo qualche settimana e la vicenda si è sgonfiata, ma un infortunio all’inguine lo ferma per qualche partite.

RITORNO - Tutto sommato, al netto delle gare in cui era fermo ai box, parte sempre titolare quando è a disposizione. Le prestazioni sono confortanti, soprattutto poco prima dello stop forzato dell’Eredivise a causa del Coronavirus. Si è convinto anche il tecnico De Boer. “Rick è tornato sui suoi livelli” ha detto di recente. Ma alle parole difficilmente potranno essere combinati i fatti. Le ultime indiscrezioni dall’Olanda dicono di un rientro di Karsdorp a Roma. Forse non il 30 giugno, visto il via libera della Fifa al prolungamento degli accordi in scadenza fino al termine della stagione. Il Feyenoord – scrive il quotidiano di Rotterdam Algemeen Dagblad – non eserciterà il diritto di riscatto e punterà invece su Nieuwkoop, che in questa stagione è stato mandato in prestito al Willem II. Petrachi dovrà dunque trovare una nuova sistemazione a Karsdorp perché a Trigoria sarà solo di passaggio, ma dovrà far attenzione a non incorrere in una minusvalenza visti i 14 milioni di euro sborsati da Monchi per l’acquisto del terzino.