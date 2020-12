Karsdorp protagonista nel 3-2 al Cagliari: "Era importante reagire, ma abbiamo margini"

vedi letture

Protagonista nella vittoria per 3-2 contro il Cagliari (con due assist), Rick Karsdorp ha commentato a Roma TV la prestazione della sua Roma, che riscatta la sconfitta subita a Bergamo: "Era importante reagire dopo il secondo tempo molto negativo di Bergamo, di cui eravamo consapevoli. Oggi era importante vincere per noi stessi, per la Roma e per i tifosi. È importante la vittoria ma ci sono ancora molti margini di miglioramento", riporta vocegiallorossa.

La giocata sul gol di Dzeko: "Lo strappo in velocità è una mia qualità, ma devo ringraziare soprattutto il lancio di Ibanez, senza il quale questa azione non sarebbe neanche nata. Ho controllato bene la palla con uno stop a seguire e sono riuscito a dare la palla a Edin, che ha segnato a porta vuota questo