Karsdorp sul mercato: un mese e mezzo per convincere la Roma

Rick Karsdorp e il mese e mezzo di tempo per convincere Eusebio Di Francesco. Secondo quanto riportato dal Corriere di Roma il terzino giallorosso al momento è sul mercato e a gennaio potrebbe salutare il club capitolino per trasferirsi altrove. Sempre che non riesca a diventare un'opzione in più per il suo allenatore, proprio adesso che è tornato ad allenarsi in gruppo.