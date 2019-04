Kean, 6° gol in Serie A con la maglia della Juve. Staccato Del Piero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con quello realizzato nel primo tempo di SPAL-Juventus, sono sei i gol in questa Serie A realizzati dall'attaccante classe 2000 Moise Kean: una doppietta contro l'Udinese, poi le reti contro Empoli, Cagliari, Milan e, appunto, quello di oggi. Un record, come sottolineato anche dal profilo twitter della Juventus.

Il messaggio della Juventus - E' stata la stessa Juventus a ricordarlo pochi minuti dopo la rete dello 0-1 allo stadio Paolo Mazza: "Presente e storia. Moise Kean è il terzo giocatore più giovane nella storia a segnare più di sei gol in Serie A con la maglia della Juventus (dopo Bruno Nicolè e Felice Borel)".

Superato Del Piero - Con questo gol, Moise Kean ha superato lo storico capitano Alessandro Del Piero in questa speciale classifica. L'ex numero 10, infatti, nel 1993/94 si fermò a 5 gol in Serie A in undici presenze.