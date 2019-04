© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Amo la notte perché di notte tutti i coloro sono gli stessi e io sono uguale agli altri". E' l'ultima storia su Instagram di Moise Kean. Che a diciannove anni compiuti da poco è sulle prime pagine per le gesta, per i gol, per le imprese ma da ieri, purtroppo, anche per gli ululati ricevuti. Per il razzismo che lo ha visto vittima e quello nell'ultima storia sui social è il messaggio di un ragazzo qualunque. Che vuol pensare a giocare, a vivere, a lavorare. Mica all'imbecillità di chi lo insulta per il colore della pelle.