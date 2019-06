Kean chiude all'addio: "Nessuno può aiutarmi a migliorare come la Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Al momento non c'è un'altra squadra che può aiutarmi a migliorare come la Juventus". Parola di Moise Kean. Nell'intervista rilasciata a Soccer Bible, oltre ad aver raccontato i propri idoli , il giovane attaccante ha chiuso le porte a un addio ai bianconeri: "Sono nato qui e ho quasi sempre vestito la maglia bianconera. Ovviamente non so cosa mi aspetti il futuro, ma quel che è certo è che darò sempre il massimo".

Hai l'opportunità di giocare con Cristiano Ronaldo.

"Quando ci alleniamo, provo a osservare qualsiasi cosa lui faccia, dal suo atteggiamento alla sua motivazione, vuole sempre essere al massimo. Suggerimenti? Onestamente non sono il tipo che ne chiede. Osservo in silenzio e poi provo ad applicare quello che ho imparato".