Kean, commovente video-saluto alla Juve: "Avete sempre creduto in me"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Quando penso a alla Juventus mi viene in mente solo una parola: grazie! Da quando sono arrivato che avevo 11 anni tutti hanno creduto in me, sono stato circondato da tanto affetto e sostenuto dal calore dei tifosi. Non vi dimenticherò mai, avrete sempre un posto nel mio cuore". Con questo commovente video-saluto su Instagram, il nuovo attaccante dell'Everton Moise Kean si è voluto congedare dalla Juventus e dai suoi tifosi. Il talento classe 2000 oggi ha infatti ufficialmente iniziato una nuova avventura in Premier League.