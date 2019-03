© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non si è fatta attendere la risposta di Moise Kean all'intervista rilasciata ieri dal padre a Radio 1 . L'attaccante della Juventus, a segno in Nazionale sia contro la Finlandia che con il Liechtenstein, ha scritto sulle storie di Instagram: "Trattori?? Non so di cosa parli. Se sono l'uomo che sono oggi è solamente grazie a mia madre! E con questo ho detto tutto. E non dimenticate mai chi vi dà da mangiare quando avete il cibo in pancia".