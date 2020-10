Kean e la Nazionale: "Mancini ci dà fiducia. Voglio andare all'Europeo e vincerlo"

Intervista ai microfoni di RaiSport dal ritiro della Nazionale italiana per Moise Kean, attaccante scuola Juventus fresco di passaggio dall'Everton di Carlo Ancelotti al PSG dei Neymar. Oltre che del suo approdo in Francia, il giocatore ha parlato anche del suo rapporto con la Nazionale: "Questo gruppo mi piace tanto: è nuova, i compagni sono bravissimi, mi aiutano sempre. La cosa che ci rende molto forti è che Mancini ci dà fiducia. Questo vale soprattutto per me che sono così giovane. Dare fiducia ad un giovane non è facile e vorrei ripagarla in campo. Certo qui c'è sempre concorrenza, ma se non ci fosse non sarebbe bello il calcio. Faccio di tutto e mi alleno per farmi trovare pronto, per andare a vincere l'Europeo"

Spazio anche al tema del razzismo, che ha tenuto banco in più di un'occasione in Italia e anche in relazione ai calciatori della Nazionale: "In teoria la gente dovrebbe capire da sola, perché siamo nel 2020. Io penso che queste cose non dovrebbero accadere ancora, perché il razzismo è una brutta bestia. Penso che l'Italia sia un paese splendido, pieno di persone aperte. Ma spero che un giorno tutti avremmo la stessa mentalità e che la si pensi, su questo tema del razzismo, tutti allo stesso modo. Sono d'accordo con Hamilton, che ha detto che bisogna agire contro il razzismo, fare qualcosa".