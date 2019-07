Kean-Everton, è fatta: il fratello spoilera foto con la maglia dei Toffees

Moise Kean sarà presto un nuovo giocatore dell'Everton. Come raccontatovi quest'oggi da TMW , già domani il giovane attaccante potrebbe infatti essere a Liverpool per iniziare la sua nuova avventura in Premier League. La conferma del trasferimento imminente, neanche troppo velata, arriva dal fratello del talento in uscita dalla Juventus, Giovanni Kean, che ha pubblicato tra le sue Instagram Stories due fotomontaggi di Moise con la maglia dell'Everton e ha chiesto ai suoi nuovi tifosi: "Siete pronti per la WOAH (la danza con la quale Kean è solito celebrare i suoi gol, ndr)?". Moise Kean saluta la Juve, dunque, ormai è solo questione di ore.