Giovanni Kean, fratello dell'attaccante della Juventus classe 2000 Moise Kean, ha parlato del momento che sta attraversando il giovane calciatore bianconero nel corso di una intervista rilasciata al 'Corriere di Torino': "Ajax? Mio fratello in Olanda ha diversi amici, è in contatto con Kluivert e con lo stesso De Ligt, conosciuti ai tempi delle Nazionali giovanili. A Moise fa piacere avere tante squadre che lo cercano, ma se un top club come la Juve ti dice 'tu non ti muovi da qui' non puoi che essere fiero. "Rinnovo? Confermo, ne hanno già parlato. È una prova di fiducia: la Juve punta su di lui, altrimenti lo avrebbe già lasciato partire. Gli ho sempre detto di non ascoltare le voci ma di vedere cosa fa la società per lui".