Kean in panchina contro il Belgio, una sconfitta per tutti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Moise Kean da un ruolo da protagonista in Nazionale maggiore alla panchina punitiva, fino a prova contraria, con l'Under 21. E se la Federazione si trincerà dietro il silenzio e alle scelte tecniche di Di Biagio non possiamo che considerare questa scelta una sconfitta per tutti, compresa la Juventus. Da stasera i bianconeri probabilmente si chiederanno se vale la pena investire soldi importanti in un giocatore che nel momento più importante del torneo rischia di fare una "ragazzata" e spaccare gli equilibri, già fragili, di uno spogliatoio forzatamente costruito in fretta e furia prima dell'Europeo dopo un biennio che aveva protagonisti molto diversi.

Ci perde di certo l'Under 21 di oggi, che si vede "costretta" a puntare su altri giocatori nella sfida più delicata del torneo, rinunciando ad un calciatore di qualità superiore ma che non sembra avere ancora la maturità giusta, sempre che la "punizione" venga confermata. Ci perde il torneo, ci perde soprattutto Kean stesso, il quale dopo due partita così così aveva stasera l'occasione di dimostrarsi leader tecnico e carismatico di una Nazionale che ne cerca disperatamente uno. Ora spazio e parola al campo, il giudice supremo, per capire se gli Azzurrini sapranno essere più forti anche di questa defezione.