© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Balotelli più Kean insieme". Una strategia che Roberto Mancini sta studiando per il futuro dell'Italia. La Stampa spiega che adesso la punta dell'Olympique Marsiglia, dopo essere uscita dai radar del ct per le condizioni fisiche, sta pian piano tornando nel mirino. Ancora non basta, però: deve camminare da ragazzo maturo, non solo da uomo gol, ma Mancini ha aperto in modo pesante. "Kean il nuovo Balotelli? Possono giocare insieme".