Kean, parla il fratello: "Ha preferito il Verona al Sassuolo, gli piace la piazza"

"Sì, ha avuto contatti in Olanda, alla fine non sono andati a buon fine e abbiamo preferito rimanere in Italia. Lui aveva due soluzioni: il Sassuolo e il Verona. Ha voluto scegliere Verona perché gli piaceva come piazza e loro gli hanno dato fiducia". Parole e pensieri di Giovanni Kean, fratello di Moise, che il 31 agosto s'è trasferito in prestito dalla Juventus all'Hellas Verona.

Sull'allontanamento dalla Nazionale Under 19, Giovanni Kean non s'è sbilanciato: "Ho letto anche io. Ho sentito Moise, ma non ha avuto il tempo di raccontarmi cosa sia successo, non so ancora il motivo", ha dichiarato a Tuttojuve.com.