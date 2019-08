Kean: "Prima di andare via dalla Juve, CR7 mi ha dato un consiglio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'addio alla Juventus, Moise Kean è concentrato sulla nuova avventura in Premier League. Ma l'ex attaccante bianconero non ha ancora dimenticato il suo recente passato, svelando un retroscena sull'addio ai Campioni d'Italia. "Prima di andare via da Torino, ho parlato con i miei compagni della Juventus - ha raccontato Kean al sito ufficiale del club inglese -. Anche con Cristiano Ronaldo: mi ha detto di inseguire i miei sogni e di lavorare sodo. L'esperienza in Premier? Mi sono sempre assunto grandi responsabilità - continua l'attaccante classe 2000 -. Ho sempre giocato contro ragazzi più grandi di me e questo mi ha reso più forte".