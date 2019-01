Kean primo nome, si allontana addio Giaccherini: il punto sul Chievo

Il ChievoVerona è l'ultima forza del campionato ma, in tema di mercato, è attivissimo per cercare di disputare un ottimo girone di ritorno ed evitare la Serie B. Non sarà facile, ma i movimenti della dirigenza faranno di quella clivense una delle società più attive da qui al 31 gennaio.

IN ENTRATA

Due idee in Albania per il ds Giancarlo Romairone: seguiti il portiere classe 1987 Alban Hoxha e il trequartista ventiduenne Jurghen Bardhi. Entrambi giocano nel Partizani Tirana. Ma non solo, perché per la difesa su punta Luca Caldirola, ex Inter e ora al Werder Brema ma desideroso di rientrare in Serie A. In avanti ci sono stati contatti per il ritorno in maglia clivense di Cyril Théréau, che però non sembra aver risposto in modo positivo. La dirigenza, in tema di ritorni, avrebbe anche sondato la disponibilità di Alberto Paloschi ma per potenziare l'attacco il nome in cima alla lista è quello di Moise Kean. La punta arriverebbe in prestito dalla Juventus. Contatti per Dell'Orco del Sassuolo, in casa emiliana piace anche Federico Peluso.

IN USCITA

La piazza veronese ha già salutato Valter Birsa, finito al Cagliari. Emanuele Giaccherini è finito sul taccuino della SPAL qualora i ferraresi dovessero perdere l'esperienza di Pasquale Schiattarella, anche se la dirigenza clivense non vuol saperne di privarsi delle prestazioni (e della grande esperienza e qualità) dell'ex calciatore di Juventus e Napoli. Alla SPAL, inoltre, piace anche Mariusz Stępiński. Intanto l'Antalyaspor ha chiesto Joel Obi in prestito, Fabrizio Cacciatore potrebbe salutare e partire in direzione Bologna. Stesso discorso per Manuel Pucciarelli, nel mirino del Pescara.