Kean risponde alla critiche: "Non parlate di me, non temo le difficoltà"

Dopo le critiche ricevute nelle ultime settimane, Moise Kean ha voluto rispondere attraverso il suo account di Instagram e in italiano: "Non parlate della mia vita quando la vostra non è da esempio. Io non temo i momenti difficili, il meglio viene da lì", ha scritto l'attaccante dell'Everton finito nel mirino di Roma e Juventus.