Kean saluta la Juve, oggi visite con l'Everton. Le cifre definitive dell'affare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 27 maggio 2017, Moise Kean segnò al Bologna il primo gol in maglia bianconera; 795 giorni dopo è pronto a dire addio alla Juventus. Saluta l’Italia per la Premier: giocherà nell’Everton, primo partente illustre in un reparto, l’attacco, che in casa Juve pare destinato alla rivoluzione.

Le cifre definitive - L’Everton pagherà ai bianconeri circa 40 milioni per portarlo in Premier: 27-28 di parte fissa e il resto in bonus. Tutta plusvalenza, visto che il ragazzo è cresciuto nel settore giovanile della Signora e non è stato pagato un euro. Motivo per cui Fabio Paratici - come già raccontato da TMW - ha rinunciato alla possibilità di inserire nel contratto un’opzione per il riacquisto. Ha ottenuto però dagli inglesi di poter pareggiare eventuali offerte che arriveranno per l’attaccante nei prossimi anni.

Oggi la partenza - Oggi Kean (che ha saltato la tournée perché, come altri giocatori, è rientrato dopo dalle vacanze per l’Europeo Under 21) volerà in Inghilterra per le visite mediche e subito dopo arriverà l’ufficialità.