Kean: "Sogno di vincere la Champions. Balo tra le mie fonti d'ispirazione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervista di Moise Kean rilasciata al magazine 'SoccerBible'. "Penso - ha dichiarato - che la più grande ambizione sia ben nota: vincere la Champions League. Ma ciò che ti insegnano alla Juventus è dare sempre il massimo in ogni sfida, qualunque forma assuma".

Sui suoi modelli, questa la risposta dell'attaccante classe 2000 della Juventus: "Drogba è stato sicuramente una fonte d'ispirazione. Mi piaceva molto, era uno dei miei idoli. Guardavo come si muoveva e quanto segnava, lui è stato fantastico. Tra gli italiani, quando ero più giovane, mi piaceva Mario Balotelli, specialmente durante il suo periodo all'Inter. Anche Mario è stato fonte d'ispirazione per me".