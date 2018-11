Keita Balde, è già finita la liaison all'Inter? Troppi 30 milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Poteva essere il compagno d'attacco perfetto per Icardi. Oppure l'esterno, sia destro che sinistro, per dare qualità e gol all'Inter. Per ora, Keita Balde, è solamente una riserva immalinconita dall'assenza di gol. Dopo i sedici siglati con la Lazio due anni fa - che gli erano valsi l'interesse della Juventus e il passaggio al Monaco - nelle sue 13 presenze nerazzurre è ancora rimasto a bocca asciutta, con solo tre possibilità da titolare, chiuso da Perisic e Politano. E, in parte, anche Candreva, che ha avuto più gettoni dal primo minuto, cinque.

30 MILIONI PER DIRE NO - Il prestito oneroso di Keita Balde, 5 milioni di euro, per ora è stato un deciso fallimento. Non aiuta nemmeno la cifra per riscattarlo, anche perché andrebbero in questo bilancio - giugno 2019 - e si è già visto con Joao Cancelo quanto il fair play finanziario possa spostare le intenzioni per le conferme dei calciatori. Quindi con ogni probabilità Keita tornerà al Monaco che poi deciderà cosa farne.

ADDIO A GENNAIO? Il discorso potrebbe bruscamente interrompersi anche dopo soli sei mesi dal ritorno all'Inter. Certo, potrebbero esserci delle penali (e degli sconti sul prestito) per far cambiare aria al senegalese. Che nel frattempo piace al Wolverhampton, oltre al West Ham. Ancora presto per capire quale sarà il prossimo bivio, ma la scelta pare restringersi. Almeno per l'Inter.