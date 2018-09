© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da Sky Sport, l'attaccante dell'Inter - Keita Balde - ha parlato anche del capitano nerazzurro e compagno di reparto Mauro Icardi: "Icardi è una punta che magari non vedi spesso durante la gara, ma poi in area di rigore è molto difficile che sbagli. Il mio futuro? Voglio entrare a far parte di questa grandissima società, mi piacerebbe che il mio nome fosse ricordato dai tifosi. Insomma, lo condiero un punto d'arrivo"