Keita è (finalmente) esploso. L’Inter ora attende Perisic

© foto di www.imagephotoagency.it

Fino a qualche settimana fa ci si interrogava sul futuro a tinte nerazzurre di Keita Balde Diao, attaccante ex Lazio arrivato all’Inter dopo l’esperienza in chiaroscuro al Monaco. Il senegalese ha deluso le aspettative nella prima parte di stagione, fino alla doppietta contro il Frosinone. Ora Keita sembra un altro calciatore: corre, lotta, prende la squadra sulle spalle nel momento del bisogno e segna. L’evoluzione del calciatore è sotto gli occhi di tutti e Spalletti non ha avuto dubbi a schierarlo titolare contro la Roma, in un match delicato anche per il suo passato sull’altra sponda del Tevere. Invece l’attaccante ha risposto presente e ha timbrato il cartellino ancora una volta, acquisendo ulteriore credito agli occhi del club. Il suo futuro, ora, sembra sempre più nerazzurro.

Dall’altro lato, però, c’è da recuperare Ivan Perisic. Il croato sembra soltanto il lontano parente al calciatore visto in passato, Spalletti lavora per ‘ritrovarlo’ ma il tempo a disposizione non è tanto. Anzi, anche perché il tecnico ex Roma potrebbe pescare dalle alternative in attesa di rivedere l’ex Wolfsburg al 100%.