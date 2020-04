Keita e i segnali alla Lazio: messaggi con un secondo fine o semplici elogi?

vedi letture

Se tre indizi fanno una prova, tre dichiarazioni sdolcinate verso un'ex squadra possono sembrare un modo per riallacciare i rapporti. Per provare a capire se, in un futuro chissà quanto lontano, le due strade si possano incrociare di nuovo. Una dei due percorsi in questione è di Keita, attaccante del Monaco con il contratto il scadenza nel 2022 (a tre milioni più bonus a stagione). Dopo il suo addio burrascoso e un paio di anni di assoluto distacco, da settimane il 25enne è tornato a parlare del club biancoceleste e del presidente Lotito, definito come "un padre" perché "mi ha preso a 16 anni". E poi ancora: "Mi piacerebbe tornare in Italia, lo considero il mio primo paese, ce l'ho nel cuore”. “Un ritorno alla Lazio? Mai dire mai, ci sono stato otto stagioni e non potrei mai chiudere la porta”. "Con Inzaghi mi sono trovato molto bene". Messaggi che possono essere semplici complimenti senza secondi fini, oppure dei segnali più chiari in vista del calciomercato. E in questa seconda chiave di lettura sono stati interpretati dai tifosi della Lazio e basta farsi un giro sui social per capire come molti già se lo immaginano di nuovo con Immobile. Ma serve cautela, non si può commettere l'errore di fare il passo più lungo della gamba.

Perché obiettivamente non c'è una trattativa e a oggi non risulta esserci neanche la voglia della Lazio. Non per le sue indiscutibili qualità tecniche e fisiche, che lo renderebbero un arma importante per Inzaghi, quanto per una questione di rapporti. Che sono stati spezzati malamente nell'estate del 2017 al momento del suo addio. Molti comportamenti del senegalese non erano piaciuti ai piani alti e allo spogliatoio, con i leader storici (Radu, Parolo e Lulic) che gli rimproveravano - anche con certa durezza - troppa leggerezza e poca professionalità. Sono passati quasi tre anni, Keita è cresciuto e potrebbe aver capito i suoi errori di gioventù. In più ha cambiato agente, affidandosi a Pastorello (ha buoni rapporti con Lotito) e lasciando Calenda, motivo principale del divorzio polemico con Tare tra attacchi e comunicati polemici. Questi i contorni di un quadro complicato, dalle tante sfaccettature, che difficilmente verranno unite. A meno che qualcuno non esca allo scoperto per cambiare le carte in tavola.