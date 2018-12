Keita-Icardi chiamano, Under-Kolarov rispondono. Roma-Inter termina 2-2

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Roma-Inter 2-2 - 37’ Keita (I), 52’ Under (R), 66’ Icardi (I), 75’ rig. Kolarov (R)

L’Inter va avanti due volte, ma la Roma non molla mai rimontando fino al 2-2 finale. La serata dell’Olimpico non ha lesinato emozioni e ribaltamenti di fronte, ma al 90’ le due formazioni si dividono la posta in palio.

L’avvio di partita vede l’Inter cercare con insistenza la porta: Keita pesca Icardi che non trova la via del gol, poi è Asamoah a lanciare a rete l’argentino fermato in scivolata da Manolas. La prima grande chance romanista arriva al quarto d’ora con la conclusione di Florenzi che punta l’angolino ma trova la risposta di Handanovic, non perfetta stilisticamente ma efficace. I nerazzurri però non s’intimoriscono e sfiorano la rete con Perisic che, di testa su traversone dalla destra di D’Ambrosio, viene disturbato da Santon non inquadrando lo specchio.

Cresce la Roma, Florenzi trova il palo. Perché la formazione di casa prende coraggio, al 26’ Schick manda a rete il capitano ma il suo piattone si stampa sul palo alla sinistra di Handanovic. Alla mezzora è Zaniolo a chiamare in causa il portiere sloveno, prima di protestare - insieme ai suoi compagni e all’intero Olimpico - per lo sgambetto di D’Ambrosio non sanzionato dall’arbitro Rocchi. Nonostante il silent check degli incaricati al VAR, il direttore di gara non ferma il gioco permettendo così all’Inter di capovolgere la situazione fino al gol.

L’ex di turno a segno. E’ Keita a firmare il vantaggio ospite al 37’, su traversone dalla destra dello stesso esterno. Sente aria di derby, l’ex Lazio, che sblocca la situazione all’Olimpico. Tuttavia la Roma è indomita e sfiora l’immediato pari con la punizione di Kolarov all’incrocio deviata da Handanovic in corner.

Ambiente ostile a Rocchi, poi il gol del pareggio. L’arbitro viene accolto dai fischi dell’Olimpico al momento di tornare in campo dopo l’intervallo, vista la mancata assegnazione del penalty in favore dei padroni di casa. La Roma spinge sull’acceleratore e trova l’1-1 con Under che, da 25 metri, beffa Handanovic sul primo palo al 51’. Spalletti inserisce Politano per Keita, prima di festeggiare il secondo gol di serata grazie al colpo di testa vincente di Icardi al 66’. Di Francesco corre ai ripari, non vuole perdere la gara e richiama Santon per schierare Kluivert.

Nuovo pari giallorosso. Lo svantaggio dura poco, per la banda capitolina, perché la Roma agguanta il 2-2 al 75’ dagli undici metri, grazie alla realizzazione di Kolarov. Handanovic intuisce ma non basta, col penalty assegnato da Rocchi - dopo aver rivisto l’episodio al VAR - per il tocco di gomito di Brozovic in seguito a un colpo di testa di Skriniar. Al 77’ è il momento del ritorno in campo di Perotti, che prende il posto di Zaniolo. Poco dopo Spalletti manda in campo Vecino e Lautaro per e Borja Valero e Perisic. La Roma risponde con Pastore per Under, ma l’equilibrio regna sovrano fino al triplice fischio nonostante le scintille in campo che spingono Rocchi a mandare Spalletti negli spogliatoi in anticipo. Tante occasioni, ottimo spettacolo, quattro gol totali e un punto per uno. Il passettino in avanti in classifica per entrambe, però, forse non accontenta nessuno appieno: la Roma tocca quota 20 punti, l’Inter aggancia almeno momentaneamente il Napoli (in campo domani sera a Bergamo contro l’Atalanta) con undici punti di ritardo dalla capolista Juve. I giallorossi hanno invece cinque punti in meno del Milan quarto in classifica.

Di seguito il tabellino della gara:

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon (24' st Kluivert), Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, N'Zonzi; Florenzi, Zaniolo (32' st Perotti), Under (38' st Pastore); Schick. A disp.: Mirante, Fuzato, Marcano, Lu. Pellegrini, Riccardi, Celar. All.: Di Francesco

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero (35' st Vecino), Brozovic; Keita (17' st Politano), Joao Mario, Perisic (35' st Lautaro Martinez); Icardi. A disp.: Padelli, Miranda, Ranocchia, Vrsaljko, Gagliardini, Candreva. All.: Spalletti

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 37' Keita (I), 6' st Under (R), 21' st Icardi (I), 29' st rig. Kolarov (R)

Ammoniti: Asamoah (I), Kolarov (R)