Keita Balde Diao non partirà per Francoforte, per la gara contro l'Eintracht valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Secondo quanto riportato da 'Sky', il senegalese ha appena lasciato la Pinetina: certa quindi la sua assenza domani per la partita di domani con fischio d'inizio alle ore 19.00.