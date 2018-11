Keita-Lautaro-Keita. L'Inter domina con il Frosinone. Ora il Tottenham

Si è da poco conclusa la sfida fra Inter-Frosinone: 3-0 il punteggio finale in favore dei nerazzurri, grazie alla doppietta di Keita ed al gol di Lautaro Martinez.

L'INTER PASSA APPENA AFFONDA IL COLPO - I primi minuti della gara sono di marca ciociara, con il Frosinone che parte a spron battuto senza subire la pressione di San Siro. L'Inter si difende senza problemi ed alla prima vera occasione trova il vantaggio. Grande giocata di Keita che si libera di Zampano e trova il gol con un preciso sinistro sul primo palo. Primo gol dell'ex Lazio, l'unico dei giocatori offensivi dell'Inter che fino ad oggi non aveva trovato la rete.

DOMINIO NERAZZURRO - Il Frosinone prova a reagire, ma Ciofani e Chibsah non mettono paura ad Handanovic. L'Inter tiene palla, gioca bene e cerca il secondo gol, ma Sportiello fa buona guarda. L'estremo difensore dei canarini nega la gioia del gol a Lautaro Martinez con un bell'intervento a mano aperta per la gioia di tutti i fotografi presenti. Poi è ancora sicuro sulla girata di Skriniar. Nel finale del primo tempo Nainggolan sfiora l'eurogol, ma la sua botta al volo finisce fuori di pochissimo.

BRIVIDO CIOFANI POI IL TORO MARTINEZ - Nella ripresa la musica non cambia, con l'Inter che continua a fare la partita ed a cercare il gol del raddoppio. La prima occasione del secondo tempo però è del Frosinone, con un bel colpo di testa di Ciofani che trova un super Handanovic sulla sua strada. L'Inter non accusa il colpo, anzi, continua ad attaccare e trova il gol del raddoppio. Cross di uno scatenato Keita ed incornata vincente del Toro Martinez.

ENTRA ICARDI, SEGNA ANCORA KEITA

Spalletti cambia, fuori Nainggolan e Lautaro Martinez, dentro Joao Mario e Icardi. Cambiano gli interpreti, la musica non cambia. L'Inter continua ad attaccare e trova la rete che di fatto chiude la gara. Grande galoppata di Politano, tocco preciso per Keita che entra in area, batte Sportiello, e trova la doppietta. Un dominio per quasi 90 minuti, l'Inter vince e convince. E ora testa al Tottenham.