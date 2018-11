Keita, niente Nazionale: convocazione inviata a un'indirizzo email vecchio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La mancata convocazione di Keita Baldé per la partita del suo Senegal contro la Guinea Equatoriale ha destato grande scalpore. E ancor più sorprendente è la motivazione dell'esclusione dell'attaccante in forza all'Inter: secondo il vicepresidente della Federazione senegalese, Abdoulaye Sow, sarebbe colpa dell'invio della convocazione a un indirizzo e-mai che i nerazzurri non usano più.