Keita: "Non potevo dire no all'Inter. Lazio? Ora non ci penso"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il neo attaccante dell'Inter Keita Balde ha parlato ai microfono di Sky Sport del suo ritorno in Italia dopo l'esperienza al Monaco in Francia: “Ho trovato un grandissimo clima per lavorare, mi fa piacere essere qui. Vicino in passato? Nel calcio succedono tantissime cose, il destino ha deciso così e ora sono contento di essere arrivato all'Inter. Io posso ricoprire tantissimi ruoli in avanti, sono un esterno principalmente, ma posso fare la seconda o la prima punta. Spalletti? Mi ha detto di lavorare con serenità e determinazione, di stare tranquillo e dimostrare quanto valgo. Sono a sua disposizione e quando sarò chiamato in causa sono pronto a dare il mio contributo. Voglio scrivere la storia con la maglia dell'Inter. - continua Keita - La Ligue1 è un bel campionato, si sta bene, siamo arrivati secondi con il Monaco, ma non potevo dire di no alla chiamata dell'Inter. La Serie A è sempre stato un campionato difficile con grandi calciatori, quest0anno ce ne sono di più e questo è positivo. 11^ lo portavo ai tempi della primavera e mi piace molto. Lazio? Ci sono tante partite prima di quella e non ci penso”.