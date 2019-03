Keita ritrova la Lazio: "Esultanza? Vediamo, dipende dal momento"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Keita ritrova il suo passato. L'attaccante dell'Inter sfiderà la Lazio nel prossimo turno di campionato e ne ha parlato a Sky Sport 24: "Proveremo a dare tutto per provare ad arrivare secondi. Finché la matematica non dà verdetti, ce la metteremo tutta".

Ritrovi una fetta importante della tua carriera.

"La Lazio è una squadra in cui ho fatto tantissimi anni, mi ha aiutato a crescere, mi hanno dato tantissimo e li rispetto sempre. Fa sempre piacere ritrovarli".

Esulteresti in caso di gol?

"Ora non so cosa dire, dipende dal momento. Per rispetto, inizialmente direi di no".

Icardi?

"Sono tornato ieri, non ho visto nulla. Ma so che chi c'è dà sempre tutto, vedremo cosa succederà in questi giorni, come procede".