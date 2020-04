Keita: "Un ritorno alla Lazio? Chissà, non potrei mai chiudere la porta"

Keita e la Lazio, un matrimonio di nuovo possibile? "Chissà, del domani non si può mai sapere", ha dichiarato l'ex esterno biancoceleste, che in un'intervista in diretta sul profilo Instagram di AS ha poi aggiunto: "Ho trascorso otto anni là, non potrei mai chiudere la porta. Inzaghi è un allenatore con cui mi sono trovato bene, anche con Petkovic e oggi con Moreno al Monaco”. L'esterno classe 1995 nell'estate del 2017 è stato venduto per 30 milioni più bonus al club del Principato, dove è tornato nel 2019 dopo la parentesi di un anno in prestito all'Inter con Spalletti.